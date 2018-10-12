الاتحاد الأوروبي يدعو جميع القادة إلى قمة "آسيا-أوروبا" بمن فيهم الرئيس الروسي

أعلن مصدر رفيع المستوى في هياكل الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد أرسل دعوات إلى قمة "آسيا - أوروبا"، التي ستعقد هذا العام في بروكسل، لجميع قادة الدول المشاركة، بما في ذلك وروسيا، مضيفا، لكن في النهاية كل دولة هي التي تقرر من سيمثلها في المحادثات.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين: "أرسلت قيادة الاتحاد الأوروبي، قبل عام، دعوات إلى قادة جميع الدول المشاركة في منتدى "آسيا — أوروبا" [آسيام]. وفي الحالة الروسية، أعتقد أن الدعوة وجهت للرئيس، لكن كل دولة تقرر من سيمثلها.

© AFP 2018 / Robert Atanasovski ممثل روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: الغرب يتدخل بشكل سافر في مقدونيا

بالإضافة إلى ذلك، ترسخ تقليد أن روسيا عادة تشارك في هذا المنتدى على مستوى رئيس الحكومة، ولكن على ما أذكر، أنه لأول مرة منذ عام 2014، ستكون روسيا ممثلة في بروكسل بهذا المستوى العالي".

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي، أن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف سيترأس الوفد الروسي في قمة "آسيا — أوروبا"، التي ستعقد في 18-19 تشرين الأول/أكتوبر في بروكسل، وسيعقد رئيس الوزراء على هامش القمة، سلسلة من الاجتماعات الثنائية.