وزير أمريكي: "القرار قد يعاد النظر فيه إذا ظهرت نتائج جديدة في قضية خاشقجي"

قال ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الجمعة، إنه ما زال ينوي حضور مؤتمر استثمار سعودي على الرغم من الغضب المتنامي بشأن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في تركيا.

وتابع منوتشين في مقابلة مع شيكة "سي.إن.بي.سي" إن "القرار قد يعاد النظر فيه إذا ظهرت معلومات جديدة بشأن الصحفي السعودي المختفي"، قائلا: "حتى الآن أنا أنوي الذهاب. إذا ورد المزيد من المعلومات والتغييرات، يمكننا وقتها أن ننظر في ذلك الأمر، لكنني أنوي الذهاب".

© AFP 2018 / SVEN NACKSTRAND صحيفة: ترامب يخشى فسخ صفقات السلاح مع السعودية

وقال منوتشين إنه لم يتحدث مباشرة مع مسؤولين سعوديين لكن آخرين في الإدارة الأمريكية يفعلون هذا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، الخميس، إن أنقرة قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية خاشقجي، المختفي منذ الأسبوع الماضي.

ووصل الوفد أمس بحسب الوكالة التركية الرسمية التي قالت إنه من المتوقع أن يعقد اجتماع بين مجموعة عمل البلدين، في عطلة نهاية الأسبوع.

وما زال خاشقجي مختفيا منذ زيارته إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبينما تؤكد السلطات السعودية أنه غادر قنصليتها، تنفي السلطات التركية أن يكون قد غادر وسط تقارير إعلامية تنقل عن مصادر تركية أنه قد قُتل، ولكن لم تتمكن "سبوتنيك" من التحقق بشكل مستقل من صحة تلك التقارير.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ألمح رئيسها دونالد ترامب إلى تصديق الرواية التركية عن السعودية، حين قال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إنه يبدو أن جمال خاشقجي دخل السفارة ولم يخرج، ويبدو أن السعودية ضالعة في اختفائه.

ومع ذلك رفض ترامب الدعوات التي تطالب بفرض عقوبات بوقف مبيعات الأاسلحة للسعودية لأن ذلك في رأيه سيضر بواشنطن أكثر مما يضر بالسعودية، كما رفض فكرة منع الاستثمارات السعودية لأنها فقد تتحول للصين وروسيا وبالتالي تكون واشنطن هي الخاسرة، لكنه قال إن هناط سبل أخرى لمعالجة الأمر مع الرياض دون توضيحها.