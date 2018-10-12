في واقعة نادرة ... بالون مشتعل من غزة إلى تل أبيب

أفادت القناة العشرين الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن بالونا حارقا وصل إلى بلدة ريشون لتسيون الإسرائيلية، جنوب تل أبيب، قادما من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ التعرف على ما يسمى ب"بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد عثرت، أمس الخميس، على بالون حارق بالقرب من مستوطنة نوف إيلون بالضفة الغربية.
يذكر أنه بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق الاختراع الفلسطيني، الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في الخامس من شهر يوليو/تموز الماضي، أن أكثر من 20 حريقا يندلع يوميا بسبب هذه الاختراعات، التي تقلق مضاجع إسرائيل.
وكتبت الصحيفة أن تلك الاختراعات الفلسطينية دمرت مساحات واسعة من الأراضي والغابات والمحميات الطبيعية، ووصل عدد الحرائق إلى أكثر من 600 حريقا منذ ذلك التاريخ، والمحصول الرئيس المدمر هو القمح، مع تدمير أكثر من 6000 دونم من الأراضي الزراعية، مقابل 30 ألفا من الدونمات الأخرى في الأراضي المفتوحة، حتى هذا التاريخ.
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