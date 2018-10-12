في واقعة نادرة ... بالون مشتعل من غزة إلى تل أبيب

قالت قناة عبرية، صباح اليوم، إنه للمرة الأولى منذ بدء "مسيرات العودة" في قطاع غزة، يصل بالون حارق إلى بلدة ريشون لتسيون، جنوب مدينة تل أبيب.

أفادت القناة العشرين الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن بالونا حارقا وصل إلى بلدة ريشون لتسيون الإسرائيلية، جنوب تل أبيب، قادما من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ التعرف على ما يسمى ب"بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة.

© Sputnik . Ahmed Abed بالون هيليوم حارق يصل إلى القدس

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن البالون سقط في شارع شبرينسكي، في بلدة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، والتي لا تبعد عنها سوى عدة كيلو مترات، فضلا عن سقوط بالون هليلوم آخر في مدرسة ابتدائية في المجلس الإقليمي ببلدة أشكلون.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد عثرت، أمس الخميس، على بالون حارق بالقرب من مستوطنة نوف إيلون بالضفة الغربية.

يذكر أنه بمناسبة مرور مائة يوم على انطلاق الاختراع الفلسطيني، الطائرات الورقية وبالونات الهيليوم الحارقة، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في الخامس من شهر يوليو/تموز الماضي، أن أكثر من 20 حريقا يندلع يوميا بسبب هذه الاختراعات، التي تقلق مضاجع إسرائيل.

وكتبت الصحيفة أن تلك الاختراعات الفلسطينية دمرت مساحات واسعة من الأراضي والغابات والمحميات الطبيعية، ووصل عدد الحرائق إلى أكثر من 600 حريقا منذ ذلك التاريخ، والمحصول الرئيس المدمر هو القمح، مع تدمير أكثر من 6000 دونم من الأراضي الزراعية، مقابل 30 ألفا من الدونمات الأخرى في الأراضي المفتوحة، حتى هذا التاريخ.