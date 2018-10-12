رغم إدراج اسمه كمتحدث... رئيس البنك الدولي لن يحضر مؤتمر استثمار سعودي في الرياض

قال مسؤول في البنك الدولي إن رئيس البنك لن يحضر مؤتمر استثمار سعودي سيعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

كشف مسؤول في البنك الدولي لوكالة رويترز، اليوم الجمعة 12 تشرين الأول/ أكتوبر، عن أن رئيس البنك جيم يونج كيم، لن يحضر مؤتمر استثمار سعودي سيعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأشار المسؤول في البنك الدولي إلى أن هناك تضارب في المواعيد بالنسبة لرئيس البنك.

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يشار إلى أنه تم إدراج اسم كيم كمتحدث في المؤتمر الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يبدأ في 23 أكتوبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض.

إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، اليوم الجمعة، إنه ما زال ينوي حضور مؤتمر استثمار سعودي على الرغم من الغضب المتنامي بشأن اختفاء الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في تركيا.

وتابع منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" إن "القرار قد يعاد النظر فيه إذا ظهرت معلومات جديدة بشأن الصحفي السعودي المختفي".

وأضاف: "حتى الآن أنا أنوي الذهاب. إذا ورد المزيد من المعلومات والتغييرات، يمكننا وقتها أن ننظر في ذلك الأمر، لكنني أنوي الذهاب".