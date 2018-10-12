في ظل إجراءات الحظر... إيران توقع اتفاقيات عسكرية مع دولة أفريقية كبيرة

قالت وسائل إعلام إيرانية صباح اليوم الجمعة، إن إیران وقعت اتفاقيات عسكرية مع إحدى الدول الكبيرة في قارة أفريقيا.

وبحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، اتفقت إيران مع جنوب أفریقیا على تعزیز التعاون الدفاعي والعسكري الثنائي، وذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي بینهما.



© REUTERS / Raheb Homavandi في ظل إجراءات الحظر... هدية أمريكية غير متوقعة لإيران

وعقد الاجتماع في بریتوریا خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر/ تشرین الأول برئاسة مساعد الشؤون الدولیة بوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإیرانیة العمید محمد أحدي والأمین العام بوزارة الدفاع الجنوب أفریقیة سام غلوبة.

وفي الاجتماع تم البحث حول سبل تطویر التعاون في المجالات الدفاعیة خاصة في مجال تقدیم الخدمات لأفراد القوات المسلحة وأسرهم والتعاون في مجال الطب العسكري والتعاون العلمي والتكنولوجي، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات والتعاون البحثي والتعلیمي، حیث توصل الطرفان إلى اتفاق للتعاون في هذه الحقول.

كما تباحث الجانبان في اللجنة المشتركة حول سبل تنفیذ الاتفاقیات السابقة ومن ثم وقعا على الوثیقة النهائیة المتعلقة بمحادثات الاجتماع الثاني للجنة التعاون الدفاعي بین البلدین.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي في 8 مايو/ أيار الماضي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، ومن المقرر أن تنفذ على مرحلتين، الأولى بدأت في أغسطس/ آب الماضي والثانية بعد 180 يوما من إعلان خروجه من الاتفاق.