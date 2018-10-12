تسجيل
16:43 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل البيت الأبيض، واشنطن 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

    "واشنطن بوست": ترامب ربما الرئيس الأكثر صدقا في التاريخ الحديث

    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن العالم ربما سيذكر دونالد ترامب على أنه الرئيس الأكثر صدقا في التاريخ الأمريكي الحديث.

    وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث هنا لا يدور عن تصريحات ترامب، فهو يكذب باستمرار، بل الأمر يتعلق بالمقياس الحقيقي لمصداقية الرئيس، وهو الوفاء بالوعود، مؤكدة أن ترامب هنا نموذج للنزاهة. إذ أن ترامب يقوم بما وعد به أثناء حملته الانتخابية بعد توليه المنصب.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ترامب يتلقى ظرفا مشبوها
    فقد أوفى ترامب بوعده بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، كما أن 3 من أسلافه وعدوا بذلك، لكنهم لم يتمكنوا من التنفيذ لأسباب ما.

    كما أكدت الصحيفة أنه وعد "بسحق وتدمير داعش"، وبعد مرور عامين أصبح على وشك تدمير "خلافة داعش". ووعد بفرض حظر على تأشيرات الدخول للمواطنين، الذين يشكلون تهديدا إرهابيا على الولايات المتحدة، وبعد عدة محاولات فاشلة، أيدت المحكمة العليا النسخة النهائية من هذا الحظر.

    وذكرت الصحيفة أن ترامب وعد بـ"معاقبة سوريا في حال استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد شعبها، وعلى خلاف سلفه، نفذ وعده مرتين".

    كما وعد ترامب بإجراء إصلاح ضريبي تاريخي في البلاد، ومن ثم وقع على أول إصلاح رئيسي لقانون الضرائب خلال العقود الثلاثة الماضية.

    ونقلت الصحيفة أقوال ترامب خلال حملته الانتخابية "ماذا ستخسرون؟ سوف أضع كل شيء في محله. سوف أعيد الوظائف"، منوهة إلى أن معدل البطالة بين السكان الأفارقة الأمريكيين انخفض إلى أدنى مستوى له. كما نص التعديل الضريبي على بند لم يلاحظه الكثيرون، ويتعلق بإنشاء "مناطق الفرص" لتنشيط المدن الفقيرة.

    ووعد ترامب بإلغاء خطة أوباما "الطاقة النظيفة" والخروج من اتفاقية باريس للمناخ والتصديق على إنشاء خطي الأنابيب "كيستون لإكس إل" و"داكوتا إكسيس"، إضافة إلى افتتاح محمية وطنية للحياة البرية في القطب الشمالي للتنقيب عن النفط، ونفذ جميع هذه الوعود.

    أما بالنسبة للتجارة، فقد أوفى بوعوده بالانسحاب من الشراكة عبر المحيط الهادئ وفرض الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب والألمنيوم. كما نفذ وعده بمراجعة شروط منطقة التجارة الحرة لشمال أمريكا واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ووقع اتفاقيات جديدة من المكسيك وكندا وكوريا الجنوبية. كما فرض رسوم جديدة على الصين، من أجل إجبارها على فتح أسواقها ووقف سرقة الملكية الفكرية.

    وفيما يتعلق بالقضايا، التي لم يف بها ترامب بوعوده، مثل بناء الجدار وإلغاء نظام الرعاية الصحية لأوباما، فإن فشله لا يرجع إلى عدم محاولاته، حسبما ذكرت "واشنطن بوست". وتراجع ترامب عن وعوده في عدة مسائل فقط، مثل سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بالكامل، معترفا أنه كان مخطئا في ذلك.

    وخلصت الصحيفة إلى أن ترامب قدم قائمة رائعة من الوعود، التي تم الوفاء بها في أول سنتين من رئاسته.

    انظر أيضا:

    صحيفة: ترامب يخشى فسخ صفقات السلاح مع السعودية
    قائد الحرس الثوري: ترامب مخطئ وإسرائيل جرثومة خبيثة
    ترامب لم يعد يدرس اختيار باول لمنصب سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة
    الكلمات الدلالية:
    الرسوم الجمركية الأمريكية, دونالد ترامب, سورايا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فقرة الرقص التقليدي خلال مهرجان الثقافة الجورجية والمطبخ الجورجي في حديقةإرميتاج بموسكو
    من بوتين والتفاح الروسي للرئيس المصري إلى المرشحات لـ"ملكة جمال الأرض لعام 2018" - إليكم صور أسبوع حافل من "سبوتنيك"
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي بإدلب
    أهلا وسهلا بكم في العرض المسرحي في إدلب
    نتائج 3 أعوام من العملية العسكرية الروسية في سوريا
    نتائج العملية العسكرية الروسية في سوريا بعد ثلاثة أعوام من انطلاقها
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك