ماكرون: اختفاء الصحفي السعودي خاشقجي أمر خطير جدا

© AFP 2018 / OZAN KOSE فرنسا تطالب السعودية بإجابات مفصلة بشأن اختفاء خاشقجي

وفي مقابلة له مع "فرانس 24" و"RFI" تحدث الرئيس ماكرون اليوم الجمعة 12 تشرين الأول/ أكتوبر عما وصفها بـ"الحقائق الخطيرة جدا" و"عناصر مقلقة للغاية أولا". بحسب ما ذكرته رويترز

وحمل ماكرون المملكة العربية السعودية مسؤولية اختفاء الصحفي والباحث في "واشنطن بوست" بمدينة إسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وقال رئيس الدولة الفرنسية في الاجتماع الذي عقد في أرمينيا بعد قمة الفرانكفونية "أنا في انتظار التوصل إلى الحقيقة الكاملة الوضوح."

وقال الرئيس ماكرون في المقابلة الصحفية: الحقائق المذكورة خطيرة وخطيرة للغاية (…) فرنسا تحث على القيام بكل شيء حتى يكون لدينا كل الحقيقة حول هذه القضية التي لدينا منها اليوم عناصر أولى مزعجة للغاية".

وأضاف: بناء على العناصر التي سيتم تأسيسها (…) سيكون لدي في هذه اللحظة موقف يجب أن اتخذه".

كاشفا أنه خلال الأيام القادمة سيبحث هذا الموضوع مع الرئيس التركي أردوغان، وولي العهد السعودي وملك السعودية.