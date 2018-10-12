"طالبان" تعيد العمل بضمان أمني للصليب الأحمر الدولي في أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية ومسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، أن الحركة أعادت العمل بضمانات أمنية للجنة بعد شهرين من سحب المرور الآمن لها.

وبحسب "رويترز"، انتهى اجتماع في المكتب السياسي لطالبان ومقره العاصمة القطرية الدوحة، بين مسؤولي المكتب ومسؤولين في الصليب الأحمر الدولي بتجديد اتفاق يسمح للمنظمة بمواصلة تقديم المساعدات الطبية لمختلف أطراف القتال هناك.

© Sputnik . Jak معارك بين طالبان والقوات الأفغانية للسيطرة على طريق سريع

وقالت طالبان في بيان "الاتفاق الأمني… أعيد العمل به مرة أخرى ويدعو جميع المجاهدين للسماح بمرور… وتوفير الأمن لأفراد ومعدات هذه المنظمة".

ومن جانبها، صرحت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كابول أندريا كاتا بريتا، أن قيادة طالبان في الدوحة بحثت الوضع الإنساني والمخاوف الأمنية قبل إعادة العمل بالضمانات الأمنية.

وأضافت "أبلغنا قادة طالبان بدعمنا لجميع السجناء في سجون أفغانستان وشرحنا برامجنا الطبية… أخيرا وصلنا إلى تفاهم".

وكانت "طالبان" قد اتهمت الصليب الأحمر في أغسطس/ آب بأنه لا يقدم مساعدات طبية كافية لسجناء مضربين عن الطعام في سجن بكابول وسحبت تعهداتها الأمنية.