نصر الله: في صراعنا مع إسرائيل نعتمد سياسة "الغموض البناء"

بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، خلال كلمة متلفزة اليوم الجمعة، "في ما يتعلق بكل ما يتصل بالمقاومة، سياستنا هي الغموض البناء، ولذلك لسنا معنيين بالرد على اتهامات نتنياهو".
يشار إلى أن حسن نصر الله ألقى كلمة، اليوم الجمعة، بمناسبة الحفل التأبيني الذي يقام عن روح والدة عماد مغنية، الحاجة آمنة محمود سلامة.
وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أدعى بخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "حزب الله" يخزن صواريخ بجوار استاد بيروت ومطار الحريري الدولي.
وهو ما دعا نصر الله إلى الحديث، في خطابه، اليوم الجمعة، إلى الرد على نتنياهو، وعلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أيضا، الذي يطالبه بالخروج من "السرداب" ـ على حد زعمه.
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