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18:26 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    حسن نصر الله

    نصر الله: في صراعنا مع إسرائيل نعتمد سياسة "الغموض البناء"

    © AFP 2018 / AL-MANAR
    العالم
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    قال حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، إن سياسة الحزب هي الغموض البناء، فيما يخص الصراع مع إسرائيل.

    بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، خلال كلمة متلفزة اليوم الجمعة، "في ما يتعلق بكل ما يتصل بالمقاومة، سياستنا هي الغموض البناء، ولذلك لسنا معنيين بالرد على اتهامات نتنياهو".

    حسن نصر الله
    © AFP 2018 / STRINGER
    الناطق باسم الجيش الإسرائيلي يتحدث عن "سرداب يختبئ فيه نصر الله"
    وتابع نصر الله، قائلا: "أؤكد أن سياستنا في ما يتعلق بالأمور العسكرية وسلاح وإمكانات المقاومة هو الغموض البنّاء، هو صمت هادف وليس كلما خرج نتنياهو وقال لدى حزب الله كذا في المكان الفلاني، علينا أن نقدم إجابات".
    يشار إلى أن حسن نصر الله ألقى كلمة، اليوم الجمعة، بمناسبة الحفل التأبيني الذي يقام عن روح والدة عماد مغنية، الحاجة آمنة محمود ‏سلامة. ‏

    وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أدعى بخطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "حزب الله" يخزن صواريخ بجوار استاد بيروت ومطار الحريري الدولي. 

    وهو ما دعا نصر الله إلى الحديث، في خطابه، اليوم الجمعة، إلى الرد على نتنياهو، وعلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أيضا، الذي يطالبه بالخروج من "السرداب" ـ على حد زعمه.  

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    حزب الله اللبناني, أخبار حسن نصر الله, إسرائيل, حزب الله, لبنان
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