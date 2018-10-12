محكمة إسرائيلية تؤيد منع دخول طالبة أمريكية

أيدت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، منع طالبة أمريكية من دخول إسرائيل بعد مزاعم عن مشاركتها في أنشطة داعمة لحملة مقاطعة دولية تنظمها جماعات مؤيدة للفلسطينيين.

© REUTERS / Sebastian Scheiner/Pool نتنياهو يؤكد على موقف إسرائيل الرافض لتموضع أية قوات إيرانية في سوريا

قدمت الطالبة لارا القاسم، البالغة من العمر 22 عاما، طعنا أمام محكمة تل أبيب الجزئية بعد أن رفض دخولها لدى وصولها إلى إسرائيل الأسبوع الماضي بتأشيرة طالب، وظلت لارا محتجزة في مركز اعتقال تابع للمطار، ورفضت المحكمة طعنها اليوم الجمعة، بحسب "رويترز".

في سياق آخر، توفي الأسير الفلسطيني، وسام شلالدة، 28 عاما، داخل أحد السجون الإسرائيلية في مدينة الرملة، وسط إسرائيل.

وأعلن نادي "الأسير الفلسطيني"، اليوم الجمعة، في بيان، وفاة الأسير وسام شلالدة (28 عاما)، من بلدة سعير في الخليل جنوب الضفة الغربية داخل معتقل أيلون الإسرائيلي في مدينة الرملة وسط إسرائيل. وحمّل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن وفاته.