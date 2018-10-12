أمريكا تسلم سلاح الجوي الكرواتي مروحيتين من طراز "بلاك هوك"

ذكرت وزارة الدفاع الكرواتية، اليوم الجمعة، أن سلاح الجو الكرواتي استلم، اليوم الجمعة، مروحيتين متعددتي المهام من طراز بلاك هوك (الصقر الأسود) "يو إتش -60 إم" كهدية من الحكومة الأمريكية.

بلغراد — سبوتنيك. ونقلت وزارة الدفاع الكرواتية عن وزير الدفاع دامير كرستيتشيفيتش، قوله "بعد القرار التاريخي للحكومة بشراء طائرات مقاتلة متعددة المهام من طراز "إف – 16" وطائرات مروحية أمريكية من طراز " كيوا ووريور".

وتابعت "سيتسلح الجيش الكرواتي بمروحيات جديدة متعددة الأغراض تماما… وعندما يحتفل الجيش الكرواتي في 2021 بمرورو 30 سنة على إنشائه، ستدخل في تسليحه طائرات إسرائيلية من طراز "إف —16"، ومروحيات " بلاك هوك"، وهذا سيكون دليل على نموه إلى قوات مسلحه متطورة".

هذا وجرى عرض المروحيتين المسلمتين اليوم، في القاعدة العسكرية "العقيد ماركو زيفكوفيتش" في ضاحية زغرب. وتقدر الهدية الأمريكية بمبلغ 53 مليون دولار، وتضم بالإضافة إلى طائرتي الهليكوبتر، قطع الغيار اللازمة لهما وتكلفة تدريب الطيارين والفنيين.

والجدير بالذكر أن إسرائيل، كانت قد أعلنت بداية العام الحالي ، نيتها بيع كرواتيا 30 طائرة مقاتلة من طراز "إف 16"، وذلك بعد اتفاق بين رئيسي حكومتي البلدين، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.