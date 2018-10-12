على متن المدمرة الأمريكية "روس"... نتنياهو يوجه رسالة إلى إيران

وبحسب موقع "المصدر"، أشاد نتنياهو، أمس الخميس، بوصول المدمرة الأمريكية "يو إس إس روس" إلى ميناء أشدود منذ أيام، للمرة الأولى منذ 19 عاما، قائلا: إن هذه الخطوة تعبر عن قوة التحالف العسكري بين أمريكا وإسرائيل.
وكرّر نتنياهو حديثه عن عزم إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد الوجود الإيراني العسكري في سوريا، وضد حلفائها هناك وفي المنطقة. وقال نتنياهو إن الرئيس ترامب أعرب عن دعمه الكامل لسياسة إسرائيل في سوريا، وإن زيارة المدمرة تدل على هذا الدعم. "هذه الرسالة وصلت الشرق الأوسط، ووصلت إلى ما بعد الشرق الأوسط" قال نتنياهو.
وكان نتنياهو قد تجول على متن المدمرة، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دافيد فريدمان، وعقيلته سارة، وقائد المدمرة، وبعدها شارك في احتفال البحرية الأمريكية بمرور 243 عاما على تأسيس البحرية، ووصف الزيارة بأنها لحظة مؤثرة جدا في تاريخ إسرائيل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)