على متن المدمرة الأمريكية "روس"... نتنياهو يوجه رسالة إلى إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن زيارة المدمرة الأمريكية إلى ميناء أشدود تعبر عن التحالف العميق بين إسرائيل وأمريكا.

وبحسب موقع "المصدر"، أشاد نتنياهو، أمس الخميس، بوصول المدمرة الأمريكية "يو إس إس روس" إلى ميناء أشدود منذ أيام، للمرة الأولى منذ 19 عاما، قائلا: إن هذه الخطوة تعبر عن قوة التحالف العسكري بين أمريكا وإسرائيل.