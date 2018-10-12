استطلاع رأي يظهر ارتفاع نسبة تأييد بوتين ومدفيديف خلال الأسبوع الأخير

أعلن مركز استطلاع الرأي العام الروسي، اليوم الجمعة، أن نسبة تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف، ارتفعت خلال الأسبوع الماضي.

© Sputnik . استطلاع رأي يكشف نسبة تأييد ترشيح بوتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة

موسكو — سبوتنيك . وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن "معدل الموافقة على أنشطة الرئيس سجل 64.6% (وفقا للبيانات من 1 إلى 7 تشرين الأول/أكتوبر)، حيث كانت الديناميات الإيجابية (قبل ذلك بأسبوع 63.2%)، وتم تعديل تصنيفات الموافقة على عمل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى 35.0% و41.5% على التوالي، وكذلك ضمن حدود مجموعة القيم التي تم تشكيلها".

ووفقا للمركز، فإن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يزال يحتل المرتبة الأولى في تصنيف الثقة للسياسيين بنسبة 37%، وفي المرتبة الثانية، وفقا لبيانات 1-7 تشرين الأول/ أكتوبر، شغلها وزير الدفاع سيرغي شويغو بنسبة 15.2%، وأما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب وزير الخارجية سيرغي لافروف، بنسبة 11.7%.