اليونيفيل تنقذ 32 مهاجرا كانوا متجهين إلى قبرص من لبنان

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane 4 قتلى و30 مفقودا بعد غرق قارب مهاجرين قبالة غرب تركيا

القاهرة — سبوتنيك . وقالت "اليونيفيل"، في بيان اليوم الجمعة، إن "القوة البحرية التابعة لليونيفيل شاركت في عملية بحث وإنقاذ في البحر بعد تلقي تقارير أول أمس الأربعاء عن قارب صغير مفقود متجه من لبنان إلى قبرص".

وأضافت: "عثرت سفينة القيادة التابعة لليونيفيل على قارب أبيض صغير شمال غربي بيروت في المنطقة التي تقع في إطار عمل مركز تنسيق الإنقاذ في بيروت، وكان على متن القارب 32 راكبا منهم 19 رجلا و6 نساء و7 أطفال، وكان الوقود قد نفد من القارب والركاب بدون طعام وماء منذ 4 أيام".

وأشار البيان إلى أن قوة "اليونيفيل" البحرية هي القوة البحرية الأولى والوحيدة التي تشارك في بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

وقد تم نشرها بناء على طلب من الحكومة اللبنانية لمساعدة البحرية اللبنانية في تأمين المياه الإقليمية والمساعدة في منع دخول الأسلحة غير المرخص بها أو المواد ذات الصلة عن طريق البحر إلى لبنان.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل قوة اليونيفيل البحرية بالاشتراك مع البحرية اللبنانية لتعزيز قدرات البحرية اللبنانية في تأمين حدودها البحرية والسيطرة الأمنية الفعالة على المياه الإقليمية اللبنانية".