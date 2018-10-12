الجيش يسيطر على مواقع استراتيجية ويقطع إمدادات "أنصار الله" شمال لحج

استعاد الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي تقوده السعودية، اليوم الجمعة، مواقع استراتيجية من قبضة مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة لحج جنوبي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. قالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن: إن قوات الجيش تمكنت من تحرير جبل الكوكب وجبل النبي شعيب، وجميع التباب المجاورة شمال مديرية القبيطة الواقعة شمال لحج بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصرها وتدمير آليات قتالية تابعة لها".

وأضافت بأن "الجيش تمكن من قطع خطوط إمدادات للميليشيا الانقلابية، فيما لا تزال المعارك مستمرة وسط تقدم قوات الجيش".

وكان الجيش اليمني أعلن في 25 آب/ أغسطس الماضي، تحرير جبل اسحر الاستراتيجي ومواقع أخرى في جبل الضواري الاستراتيجي شمال الشريجة عقب معارك مع مسلحي جماعة أنصار الله.

وتشهد مديرية القبيطة شمال محافظة لحج منذ نحو عامين، معارك كر وفر بين مسلحي أنصار الله والقوات الحكومية التي تسعى لاستعادة المديرية بالكامل وتأمين جبالها الاستراتيجية المطلة على عدد من المحافظات الجنوبية، في حين يستميت مقاتلو "أنصار الله" للمحافظة على تمركزهم فيها.