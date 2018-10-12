روسيا تلبي دعوة فرنسا للمشاركة في الاحتفالات بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، بأن بلاده ستشارك في احتفالات فرنسا بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى.

© Sputnik . Irina Kalashnikova فرنسا تحتفل بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية وانتصار الحلفاء

موسكو — سبوتنيك . وقال لافروف في رده على أسئلة "آر تي فرانس" و"باري ماتش" و"فيغارو": "أما بالنسبة لاحتفالات الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، تلقينا دعوات وسنشارك بالتأكيد".

وجدير بالذكر أن احتفالات فرنسا بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى ستجري، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر، في باريس.

وتحتفل فرنسا أيضا في 8 أيار/ ماي بالذكرى الـ73 لاستسلام ألمانيا النازية عام 1945، وانتصار الحلفاء حيث يقام احتفال رسمي يترأسه رئيس الجمهورية.