محام: القس الأمريكي برانسون يغادر تركيا إلى ألمانيا ثم أمريكا

قال شاهد إن طائرة تقل القس الأمريكي آندرو برانسون أقلعت من مطار في إقليم إزمير في غرب تركيا في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة بعد ساعات من إصدار المحكمة أمرا بالإفراج عنه.

وقال إسماعيل جيم هالافورت محامي برانسون إن موكله سيسافر إلى ألمانيا حيث سيبقى لمدة يومين ثم يسافر إلى الولايات المتحدة، رويترز.

© AP Photo / Emre Tazegul تركيا تعلن طي ملف القس الأمريكي برونسون وتطلق سراحه

كانت قضية برانسون محور خلاف بين أنقرة وواشنطن.

وأواخر يوليو/ تموز الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير، الواقعة أقصى غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.

وتم توقيف برانسون، في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ويحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما.

وأثار اعتقاله سنة ونصف السنة، ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة دبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة.

وقد فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا، التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.