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09:26 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    سترة ميلانيا ترامب تثير الجدل

    ميلانيا ترامب تكشف المقصود بالرسالة "المثيرة للجدل" المكتوبة على سترتها

    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
    العالم
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    أفصحت "سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، عن السبب الحقيقي وراء ارتداءها لسترة المكتوب على خلفيتها "لا أهتم حقا، هل أنت تهتم"، والتي أثارت جدلا واسعا بين وسائل الإعلام العالمية.

    وأكدت ميلانيا ترامب، خلال مقابلة لها مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أنها لم ترتدي السترة من أجل الأطفال كما تكهن البعض، وإنما ردا على وسائل الإعلام التي دائما ما تنتقدها.

    ميلانيا ترامب
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
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    وكانت ميلانيا ترامب ارتدت سترة "لا أهتم"، خلال زيارتها لمركز احتجاز للمهاجرين غير الشرعيين، في ولاية تكساس الأمريكية، في شهر يونيو/حزيران.

    وقالت في المقابلة: "من الواضح أنني لم أرتدي السترة للأطفال، ولكني ارتديتها فقط أثناء صعودي على متن الطائرة والخروج منها، وكانت العبارة المكتوب عليها موجهة في المقام الأول للناس وللإعلام اليساري الذين ينتقدونني".

    وأضافت ميلانيا ترامب: "لقد كانت نوعا من الرسالة، نعم، أفضل من يركزوا على ما أفعله وعلى مبادراتي في المجتمع وليس ما أرتديه"

    يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، علق عبر موقعه الرسمي على "تويتر"، وقت الجدل المثار بشأن سترة زوجته، أن الكلمات المكتوبة عليها كانت موجهة لـ"وسائل الإعلام الإخبارية المزيفة"، إلا أن المتحدثة باسم ميلانيا، نفت ذلك في وقت لاحق في بيان، وأكدت أنها "مجرد سترة" لا تحمل أي مضمامين. 

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    الكلمات الدلالية:
    سترة, سيدة أمريكا الأولى, رسالة, تصريحات, سي بي إس, الرئاسة الأمريكية, ميلانيا ترامب, دونالد ترامب, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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