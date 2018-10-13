رغم عيوب "أف -35" أستراليا مصممة على استلامها من أمريكا

ونقلت قناة إيه.بي.سي تي في الأسترالية عن بيان لقوات الدفاع الاسترالية قوله إن توقف عمليات الطائرات الحربية "لن يؤثر على تسليم أستراليا الطائرة".
وقالت قوات الدفاع الأسترالية "ستعود الطائرات الأسترالية من طراز إف-35 والمتمركزة حاليا في الولايات المتحدة إلى عمليات التحليق بمجرد استكمال فحوص السلامة".
وتسلمت استراليا تسع مقاتلات إف-35 وتعهدت بشراء 72 منها ومن المتوقع أن تصبح جميع الطائرات في طور التشغيل الكامل بحلول عام 2023. والطائرات التسع متوقفة في قاعدة تدريب في أريزونا.
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