رغم عيوب "أف -35" أستراليا مصممة على استلامها من أمريكا

أعلنت قوات الدفاع الاسترالية، اليوم السبت، أن استلام مقاتلات إف-35 من الولايات المتحدة لا يزال قائما رغم قرار منع هذه الطائرات من التحليق بعد تحطم إحداها في سبتمبر/أيلول.

ونقلت قناة إيه.بي.سي تي في الأسترالية عن بيان لقوات الدفاع الاسترالية قوله إن توقف عمليات الطائرات الحربية "لن يؤثر على تسليم أستراليا الطائرة".

وقالت قوات الدفاع الأسترالية "ستعود الطائرات الأسترالية من طراز إف-35 والمتمركزة حاليا في الولايات المتحدة إلى عمليات التحليق بمجرد استكمال فحوص السلامة".

ومنعت جميع طائرات إف-35 الأمريكية والدولية التي صنعتها شركة لوكهيد مارتن من التحليق الأسبوع الماضي حتى يتسنى فحص أنابيب الوقود في إطار تحقيق بشأن تحطم الطائرة في ولاية ساوث كارولاينا يوم 28 سبتمبر/أيلول.

وتسلمت استراليا تسع مقاتلات إف-35 وتعهدت بشراء 72 منها ومن المتوقع أن تصبح جميع الطائرات في طور التشغيل الكامل بحلول عام 2023. والطائرات التسع متوقفة في قاعدة تدريب في أريزونا.