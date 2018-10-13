روسيا وغينيا الاستوائية تبحثان العلاقات الثنائية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغ، التعاون في مجال الاستثمار والتكنولوجيا العسكرية.

موسكو- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم السبت: "خلال المحادثات التي شارك فيها أيضا وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية سيميون أويونو إيسونو أنغو، تم التأكيد على مستوى العلاقات التقليدية بين غينيا الاستوائية وروسيا، وتم التأكيد على إصرار موسكو ومالابو على تعزيز وتعميق الحوار السياسي ، وبناء شراكة اقتصادية واستثمارية متبادلة المنفعة، وبما في ذلك التنمية المشتركة في مجال الموارد الطبيعية، فضلا عن توسيع التعاون العسكري والإنساني".

© AFP 2018 / Richter magnitude scale زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل بابوا غينيا الجديدة

وترأس ميخائيل بوغدانوف وفدا روسيا إلى جمهورية غينيا الإستوائية، للمشاركة بالاحتفالات بمناسبة الذكرى الخمسين لإعلان استقلال جمهورية غينيا الاستوائية.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على مواصلة التنسيق بما يتعلق بالقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، مع الأخذ في الاعتبار انتخاب غينيا الاستوائية كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتخطط جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو لعقد منتدى للغاز في عام 2019 بمشاركة روسيا وبلدان الاتحاد الأفريقي.