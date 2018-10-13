القوارض تعطل سفر وزير ألماني

تسببت القوارض في تعطيل الطائرة الحكومية لوزير المالية الألماني، أولاف شولتس، خلال عودته من مؤتمر لصندوق النقد الدولي في مقاطعة بالي الإندونيسية.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن طائرة الوفد الألماني من طراز إيرباص، تعطلت في إندونيسيا بسبب تعرض أسلاك كهربائية في الطائرة للقرض.

© Sputnik . Alexander Vilf الخارجية الفرنسية تجنّد قطتين للتعامل مع غزو القوارض

واضطر شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة أنجيلا ميركل إلى حجز رحلة عودة إلى ألمانيا على متن إحدى شركات الطيران؛ حيث من المتوقع أن يستغرق إصلاح الطائرة عدة أيام.

ولم يتمكن شولتس من حضور المؤتمر الصحفي الختامي مع رئيس البنك المركزي الألماني ينز فايدمان.

وجلس فايدمان بمفرده على المنصة خلال المؤتمر الصحفي، وقال في الختام: "أتمنى لكم حظا موفقا في حجز رحلاتكم".