انفجار في تجمع انتخابي شمال شرقي أفغانستان يسفر عن مقتل 12 شخصا

قتل 12 شخصا على الأقل، فيما أصيب 32 آخرين، في انفجار استهدف تجمعا انتخابيا لإحدى المرشحات بقرية الرستك، التابعة لإقليم تخار، شمالي أفغانستان.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "طلوع" المحلية إن "12 شخصا على الأقل بينهم ضابط بالمديرية الوطنية للأمن، ورجل شرطة، قتلوا، وأصيب 32 آخرين، في تفجير استهدف تجمعا انتخابيا لإحدى المرشحات، بعد ظهر اليوم السبت، في قرية الرستك بإقليم تخار".

ونقلت القناة عن شهود عيان قولهم إن "التفجير بواسطة عبوات ناسفة مثبتة في دراجة نارية".

© Sputnik . Jak أفغانستان...استبعاد مرشحين في الانتخابات بسبب صلتهم بجماعات مسلحة

ومن المقرر أن تجري أفغانستان انتخابات برلمانية في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وستجرى الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول، بعد الكثير من التأخير، وتعد اختبارا مهما للديمقراطية في البلاد، التي تشهد حربا منذ أربعة عقود.

وتأتي تلك الانتخابات وسط تزايد هجمات طالبان و"داعش" الذين هددوا باستهداف العملية الانتخابية برمتها.



