صحيفة: حماس تكشف مخططا لاغتيال ثلاث قيادات للحركة

كشفت مصادر في حركة حماس، اليوم السبت، عن أن غزة مقبلة على اتفاق تهدئة، غير مكتوب، مع إسرائيل، يشمل فتح المعابر وتوسيع مساحات الصيّد والتزام القاهرة بفتح معبر رفح، مقابل وقف مسيرات العودة تدريجيًا.