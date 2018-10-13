المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يسخر من خطاب نصر الله

سخر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حول خطابه أمس، الجمعة.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، الجمعة، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن سياسة "الغموض البناء" التي تحدث عنها نصر الله تعني استخدام مواطني لبنان كدروع بشرية.

وقال أدرعي في تغريدته، التي أعقبت خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أمس، الجمعة:

الغموض البناء بالنسبة لمواقع بالقرب من المطار (مصانع تحويل الصواريخ لدقيقة بالقرب من المواطنين). وبالطبع، الغموض البناء بالنسبة لتحدي القرى الشيعية جنوب لبنان (بعدك بتقدر تنقّي قرية). "الغموض البناء" هو اسم كلمة السر خاصتك لاستخدام مواطني لبنان كدرع بشري، بعد كشف خباياك.

وادعى في تغريدة أخرى، أن نصر الله اخترع مصطلح "الغموض البناء".

#الغموض_البناء بالنسبة لمواقع بالقرب من المطار (مصانع تحويل الصواريخ لدقيقة بالقرب من المواطنين).

وبالطبع، الغموض البناء بالنسبة ل #تحدي_القُرى الشيعية جنوب لبنان (بعدك بتقدر تنقّي قرية).

"الغموض البناء" هو اسم كلمة السر خاصتك لاستخدام مواطني #لبنان كدرع بشري بعد كشف خباياك. pic.twitter.com/87qotDn9OM — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 12, 2018

يشار إلى أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، ألقى كلمة، مساء أمس، الجمعة، بمناسبة الحفل التأبيني الذي أقيم عن روح والدة عماد مغنية، الحاجة آمنة محمود ‏سلامة. ‏

وقال نصر الله، خلال خطابه المتلفز، أمس، الجمعة، "في ما يتعلق بكل ما يتصل بالمقاومة، سياستنا هي الغموض البناء، ولذلك لسنا معنيين بالرد على اتهامات نتنياهو".

وتابع نصر الله، قائلا: "أؤكد أن سياستنا في ما يتعلق بالأمور العسكرية وسلاح وإمكانات المقاومة، هو الغموض البناء، هو صمت هادف، وليس كلما خرج نتنياهو، وقال لدى حزب الله كذا في المكان الفلاني، علينا أن نقدم إجابات".

وكان بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قد أدعى في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أن "حزب الله" يخزن صواريخ بجوار استاد بيروت ومطار الحريري الدولي.