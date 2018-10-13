سياسة إسرائيل الجديدة... "الموساد" يخضع للضغوط الدولية

قال محلل سياسي إسرائيلي إن تل أبيب تتبع سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.

كتبت جيلي كوهين، المراسلة الصحفية لهيئة البث الإسرائيلية "كان" صباح اليوم، السبت، أن سياسة إسرائيل الجديدة هي السماح بدخول شاحنات الوقود لقطاع غزة، الممولة قطريا.

השלטר החדש של ישראל: משאיות הדלק לעזה, במימון קטארי, בפיקוח של האו"ם, בתיווך המוסד, בלחץ הקהילה הבינלאומית… https://t.co/WrFJBPEgv5 — Gili Cohen (@gilicohen10) October 12, 2018

وأضافت الكاتبة والمحللة السياسية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي الخارجي "الموساد" يسمح ويتوسط بدخول تلك الشاحنات، وذلك كله تحت ضغوط المجتمع الدولي.

يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أوعز، أمس الجمعة، بوقف دخول شاحنات الوقود للقطاع، في أعقاب اندلاع تظاهرات أو "مسيرات العودة" بطول الجدار الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.