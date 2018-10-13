وزير إسرائيلي: حماس "كلب" صغير

ذكرت القناة الثانية العبرية، ظهر اليوم، السبت، أن وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالنت، هدد حركة حماس "بخلع القفازات"، وتكبيد الحركة ثمنا باهظا، إذا استمرت المواجهات على حدود قطاع غزة.
وهدد غالنت بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات قتل الجنود وحرق الأراضي في إسرائيل، وأن عليها "خلع القفازات".
يشار إلى أن آلاف الفلسطينيين خرجوا، أمس، الجمعة، في "مسيرات العودة" بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وقتل خلالها 7 وأصيب العشرات، بعضهم حالته خطرة، نتيجة لإطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
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