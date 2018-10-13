وزير إسرائيلي: حماس "كلب" صغير

وصف وزير إسرائيلي حركة حماس بألفاظ مهينة، على خلفية المواجهات المستمرة بطول الخط الفاصل مع بلاده.

ذكرت القناة الثانية العبرية، ظهر اليوم، السبت، أن وزير الإسكان الإسرائيلي، يوآف غالنت، هدد حركة حماس "بخلع القفازات"، وتكبيد الحركة ثمنا باهظا، إذا استمرت المواجهات على حدود قطاع غزة.

© AP Photo / Adel Hana صحيفة: حماس تكشف مخططا لاغتيال ثلاث قيادات للحركة

وأفادت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني بأن غالنت، عضو المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي المصغر "الكابينت" ، خرج عن أدبه، ووصف حركة حماس "بالكلب الصغير الذي يعوي ويصرخ"، قائلا إن ميزان القوى بين إسرائيل وحماس هو ألف إلى واحد. واتهم الحركة باستخدام دماء المدنيين؛ لإثارة الاستفزازات التي تجلب الاهتمام الدولي.

وهدد غالنت بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات قتل الجنود وحرق الأراضي في إسرائيل، وأن عليها "خلع القفازات".

يشار إلى أن آلاف الفلسطينيين خرجوا، أمس، الجمعة، في "مسيرات العودة" بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، وقتل خلالها 7 وأصيب العشرات، بعضهم حالته خطرة، نتيجة لإطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.