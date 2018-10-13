الخارجیة الإيرانية: العالم یسعى للحد من تأثير الحظر الأمريكي ضد طهران

أكد وكیل الخارجیة الإیرانیة، مرتضي سرمدي، صمود بلاده أمام الحظر الأمريكی الجدید، معلنا عن تبلور تدریجی لإرادة عالمیة للحد من تأثیر الحظر ضد إیران.

ووفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا". جاء ذلك خلال لقاء سرمدی مع الرئیس التنفیذی الأفغاني، عبد الله عبد الله، فی العاصمة الطاجیكیة، دوشنبة، أمس الجمعة، على هامش الاجتماع الـ 17 لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهای للتعاون.

واستعرض سرمدي الأوضاع الأمنیة فی المنطقة، وهزیمة الجماعات الإرهابیة فی العراق وسوریا، ونقل عناصر هذه الجماعات إلى أفغانستان وتهدید دول آسیا الوسطي، مضيفا أننا نعتبر أمن أفغانستان من أمننا، ولن نتواني عن بذل أي مساعدة ممكنة فی هذا المجال.