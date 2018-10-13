توقعات بارتفاع عدد قتلى الإعصار مايكل

من المتوقع ارتفاع عدد قتلى الإعصار مايكل مطلع الأسبوع فيما لم يعرف حتى الآن مصير المئات في الجزء الشمالي الغربي من ولاية فلوريدا حيث ظلت البلدات المنكوبة معزولة وتعيش في الظلام.

ووفقا لوكالة "رويترز"، في وقت مبكر من اليوم السبت، قال مسؤولون إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا.

وتنتقل فرق الإنقاذ من بيت إلى آخر في ظل انقطاع التيار الكهربائي وخدمات الهاتف وتستخدم الكلاب المدربة على البحث عن الجثث والطائرات المسيرة والمعدات الثقيلة للوصول إلى الأشخاص المدفونين تحت الأنقاض في مكسيكو بيتش والبلدات الساحلية الأخرى في فلوريدا مثل بورت سانت جو وبنما سيتي.

© AP Photo / Chris O'Meara فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من الإعصار "مايكل" على شواطئ فلوريدا

وقال بروك لونج مدير الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ أمس الجمعة: "ما زلنا لم نصل إلى بعض أشد المناطق تضررا"، مشيرا إلى أنه يتوقع زيادة عدد القتلى.

وأوضحت شبكة البحث والإنقاذ التطوعية "كراود سورس ريسكيو"، ومقرها هيوستون، أن فرقها تحاول الوصول إلى نحو 2100 شخص بين مفقودين وعالقين ويحتاجون إلى المساعدة في فلوريدا.

واجتاح الإعصار مايكل الشاطئ قرب مكسيكو بيتش بعد ظهر يوم الأربعاء وكان أحد أقوى العواصف في تاريخ الولايات المتحدة وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له 250 كيلومترا في الساعة، كما دفع الإعصار جدارا من الماء إلى الأرض مما تسبب في فيضان واسع النطاق.