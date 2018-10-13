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17:38 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    عناصر من حركة طالبان

    حركة طالبان تعلن تفاصيل لقائها مع وفد أمريكي في قطر

    © Sputnik . Ishtiaq Mahsud
    العالم
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    أعلنت حركة طالبان الأفغانية (المحظورة في روسيا) عقد اجتماع، أمس الجمعة، مع وفد أميركي برئاسة المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان، زلماي خليلزاد، في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الوضع في أفغانستان، في لقاء هو الثاني بين الطرفين في غضون الأربعة أشهر الأخيرة.

    كابول — سبوتنيك. ونقلت وكالة "آوا للأنباء" الأفغانية عن بيان للحركة، اليوم السبت، أن "حركة طالبان عقدت اجتماعا أمس الجمعة مع وفد أمريكي برئاسة زلماي خليلزاد في الدوحة، وبحث الجانبين خلال اللقاء على سبل عقد محادثات سلام في المستقبل".

    حركة طالبان الأفغانية
    © AP Photo /
    حركة طالبان تقر بإجراء محادثات في الدوحة مع مسؤولين أمريكيين
    وأوضح البيان أن "فريق التفاوض في المكتب السياسي لطالبان ناقش مع فريق التفاوض الأمريكي إنهاء الاحتلال وحل القضية الأفغانية عن طريق الحلول السلمية".

    وقد مثل حركة طالبان في الاجتماع كلا من "رئيس المكتب السياسي للحركة شير محمد ستانكزاي ومعاونه عبد السلام حنفي بالإضافة إلى أعضاء المكتب وهم الشيخ شهاب الدين دلاور وقاري دين محمد حنفي ومحمد زاهد احمد زاي ومحمد سهيل شاهين".

    وصباح اليوم اجتمع خليلزاد، مع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لإطلاعه على نتائج جولته والتي شملت أيضا السعودية وباكستان والإمارات العربية المتحدة.

    وأشار بيان للرئاسة الأفغانية، اليوم السبت، إلى أن "خليلزاد قدم تقريرا حول جولته الأخيرة والتي شملت عدة بلدان وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم جميع أنواع المساعدة في مجال عملية السلام تحت قيادة الحكومة الأفغانية وستستمر ببذل مساعيها في هذا الصدد".

    مدينة كابول
    © Sputnik . Valeryi Shustov
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    وأشاد الرئيس غني بالجهود المبذولة وشدد على أن "أفغانستان ترحب بكل خطوة تساعد على تأمين السلام المستدام على أراضيها".

    يذكر أن ممثلين عن حركة طالبان التقوا للمرة الأولى في تموز/ يونيو الماضي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، أليس ويلز، في الدوحة، لبحث الشأن الأفغاني في لقاء وصفتها ويلز بـ"الإيجابي للغاية".

    وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر أيار/مايو الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إطار مهمة "الدعم الحازم"، وبين مسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

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    الكلمات الدلالية:
    أفغانستان, الولايات المتحدة, طالبان, أمريكا, قطر
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