إيران تعلن استعدادها لتقديم "خبراتها" إلى العالم

أكد وزیر الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الإيراني، سید حسن قاضي زادة هاشمی، أن إیران اكتسبت تجارب كثیرة خلال حرب الثماني سنوات مع العراق (1980-1988) في مجال الإسعاف، وتنفیذ العملیات الجراحیة لمصابي الحرب.