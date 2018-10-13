تركيا تدعو السعودية للتعاون في تفتيش قنصليتها

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أوغلو في تصريحات للصحفيين من بريطانيا، ونقلتها عنه قناة "تي آر تي"، "نرغب أن تتعاون السعودية معنا بشأن تفتيش القنصلية السعودية، وهذا لم يحدث حتى الآن"، مضيفا "تعاوننا مع مجموعة العمل السعودية لا يعني توقف التحقيقات التي نجريها حول اختفاء خاشقجي".
وكان خاشقجي اختفى، بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملة، وقالت مصادر إعلامية تركية، إن خاشقجي لم يغادر القنصلية، منذ ذلك الوقت.
وتقول السعودية إن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها باختفاء الصحفي الذي تثير قضية اختفاءه ردود أفعال عالمية واسعة.
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