تركيا تدعو السعودية للتعاون في تفتيش قنصليتها

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، المملكة العربية السعودية للتعاون في تفتيش القنصلية السعودية بإسطنبول، على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله إلى القنصلية منذ 10 أيام تقريبا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أوغلو في تصريحات للصحفيين من بريطانيا، ونقلتها عنه قناة "تي آر تي"، "نرغب أن تتعاون السعودية معنا بشأن تفتيش القنصلية السعودية، وهذا لم يحدث حتى الآن"، مضيفا "تعاوننا مع مجموعة العمل السعودية لا يعني توقف التحقيقات التي نجريها حول اختفاء خاشقجي".

© AP Photo / Lefteris Pitarakis هكذا رد مستشار للملك سلمان على اتهامه بتقطيع جثة خاشقجي

كانت مصادر إعلامية تركية تحدثت عن احتمال بأن يكون الصحافي المعارض السعودي، جمال خاشقجي ، قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل نحو أسبوع، الأمر الذي نفته المملكة وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في التحقيقات لمعرفة مصيره.

وكان خاشقجي اختفى، بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملة، وقالت مصادر إعلامية تركية، إن خاشقجي لم يغادر القنصلية، منذ ذلك الوقت.

وتقول السعودية إن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها باختفاء الصحفي الذي تثير قضية اختفاءه ردود أفعال عالمية واسعة.