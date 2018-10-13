موقع عبري: إسرائيل تخشى "القنابل الطائرة"

وذكر الموقع الاستخباراتي الإسرائيلي "ديبكا"، مساء اليوم، السبت، أن إسرائيل يساورها القلق والتوتر جراء زيادة أعمال وأعداد بالونات الهيليوم الحارقة، القادمة من قطاع غزة للداخل الإسرائيلي، والتي وصلت إلى قلب مدينتي، القدس وتل أبيب.

© Sputnik . Vitaliy Ankov قناة عبرية تكشف عن "قضية عسكرية" تهدد أمن إسرائيل

وأكد الموقع الاستخباراتي أن بالونات الهيليوم المشتعلة وصلت إلى مدينتي تل أبيب والقدس، أمس، وأول أمس، الخميس، وهو تطور خطير يؤثر سلبا على الأمن القومي الإسرائيلي، ووصفها الموقع بأنها "قنابل طائرة".

وأوضح الموقع الاستخباراتي، وثيق الصلة بجهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية "الموساد" أنه رغم العمل الفلسطيني البدائي الصادر من قطاع غزة، في الوقت الراهن، فإنهم "الفلسطينيون" يطورون هذا السلاح بشكل كبير، وسريع، أيضا.

وذكرت القناة العشرين الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن بالونا حارقا وصل إلى بلدة ريشون لتسيون الإسرائيلية، جنوب تل أبيب، قادما من قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ التعرف على ما يسمى بـ"بالونات الهيليوم الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة".

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن البالون سقط في شارع شبرينسكي، في بلدة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، والتي لا تبعد عنها سوى عدة كيلو مترات، فضلا عن سقوط بالون هليلوم آخر في مدرسة ابتدائية في المجلس الإقليمي ببلدة أشكلون.