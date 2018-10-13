افتتاح أول مصنع صيني لتركيب السيارات في تونس

تونس — سبوتنيك. وأعلنت مجموعة "الزواري" اليوم السبت، "افتتاح أول مصنع لتجميع وتركيب السيارات في تونس، حضره السفير الصيني في تونس وانغ وون بين".

© AP Photo / Vincent Yu الصين توقع على اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية في تونس

وقال حافظ الزواري مدير شركة المصنع التابع لشركة الزواري في تصريح لصحفيين على هامش افتتاح المصنع إن "هذا المصنع تم بالشراكة مع الشريك الصيني، حيث سيتم تصنيع سيارة "جي سي 6" وهذا سيمكننا من التدريب والحصول على الخبرات في مجال تركيب السيارات ".

وأضاف "يبلغ حجم الاستثمار في هذه الشراكة 21 مليون دينار تونسي (ما يعادل 8 مليون دولار) وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ 2750 وحدة سنوياً موجهة للسوق المحلية، على أن تصل في حدود 2035 إلى حدود 20 ألف سيارة."

وذكر الزواري أن "خطة تطوير المصنع مستقبلا، تطرح في السنة الرابعة تنفيذ استثمار جديد بقيمة 33 ميلون يورو [38 مليون دولار] لإنجاز مصنع جديد يهدف لتصدير السيارات الخاصة المصنوعة في تونس إلى دول أخرى".

وبحسب الزواري فإن "المصنع الجديد سيمكن من توفير أكثر من 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لصالح الكوادر التونسية".

وقال السفير الصيني في تونس، وانغ وون بين، في تصريح صحفي أن "الصين متحمسة للشراكة مع تونس في هذا المجال، حيث تمتلك الصين التكنولوجيا، بينما تمتلك تونس الإمكانات لتجميع السيارات كما تملك اتفاقات تبادل تجاري مع أفريقيا، وهذا أمر مهم للتسويق مستقبلا".

وتوقفت في تونس أنشطة تركيب وتجميع إنتاج السيارات الخاصة منذ توقف شركة "ستيا" سنة 1987 عن الإنتاج، حيث اقتصر النشاط منذ ذلك الوقت على تركيب المركبات التجارية والشاحنات.