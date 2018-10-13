أردوغان يكشف عن الجهة التي أفرجت عن القس الأمريكي

تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، حول الإفراج عن القس الأمريكي، آندرو برانسون.

قال أردوغان، بعد إفراج محكمة تركية عن القس الأمريكي، برانسون، إن القضاء في بلاده "اتخذ هذا القرار بشكل مستقل".

وكتب أردوغان، على حسابه الشخصي على "تويتر": ترامب.. عزيزي السيد الرئيس.. كما أوضحت دائما.. القضاء التركي توصل لقراره، بشكل مستقل… أتمنى أن تواصل الولايات المتحدة وتركيا تعاونهما كحليفين، وتحاربان معا الجماعات الإرهابية".

وكانت رئاسة الجمهورية التركية، قد أعلنت، مساء أمس، الجمعة، أن إطلاق سراح القس الأمريكي، برانسون، أظهر أن تركيا دولة قانون ديمقراطية، وقضائها محايد ومستقل.

Sayın Başkan @realDonaldTrump, her zaman vurguladığım gibi Türk yargısı kararını bağımsız bir şekilde verdi. Umuyorum ki ABD ve Türkiye iki müttefike yakışır biçimde iş birliğine devam eder. PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı ortak bir mücadele yürütür. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وذكرت الرئاسة التركية أن "أنقرة ومحاكمها لا تتلقى تعليمات من أي جهاز أو سلطة أو مرجع أو شخص"، بحسب ما نشرته وكالة "الأناضول" الرسمية.

وأصدر القضاء التركي، أمس، الجمعة، أوامره برفع كافة القيود القضائية المفروضة ضد القس الأمريكي، أندرو برانسون، وبالتالي، إطلاق سراحه فورا.

وحكم على القس برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية، في يوليو/تموز الماضي، في تركيا، بعد 21 شهرا من الاحتجاز، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لكن المحكمة وجدت أنه قد قضى مدة عقوبته بالفعل.

يشار إلى أن احتجاز برانسون وفرض الإقامة الجبرية عليه، تسبب في توتر كبير بين واشنطن وأنقرة.