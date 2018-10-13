مخطط من الحزب الحاكم في تركيا للإشراف على ميراث أتاتورك

قال المتحدث باسم الحزب التركي الحاكم، عمر جليك، السبت، إن ميراث مؤسس الجمهورية، مصطفى كمال أتاتورك، ينبغي وضعه تحت إشراف الدولة.

وبحسب وكالة "الأناضول"، جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للحزب، بولاية أضنة، بشأن قضية أسهم أتاتورك في مصرف إيش (العمل)، التي أوصى بنقل ملكيتها إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، قبيل وفاته، عام 1938.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis الحزب التركي الحاكم: لا تستر على إخفاء خاشقجي والعواقب وخيمة