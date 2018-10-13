ليبرمان يتوعد بوقف إدخال الوقود والغاز إلى غزة في حال استمرار الاحتجاجات

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بعدم تزويد قطاع غزة بالوقود والغاز إلا بعد وقف المسيرات الفلسطينية اليومية على السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

القدس — سبوتنيك. وقال ليبرمان في تغريدة له على تويتر، "اذا ما استمرت أعمال العنف في غزة، وبما يشمل إطلاق البالونات الحارقة وإشعال الإطارات المطاطية لن تتجدد عمليات تزويد غزة بالوقود والغاز".

وكان ليبرمان قد أوعز بوقف دخول شاحنات الوقود إلى قطاع غزة يوم أمس الجمعة، عبر معبر "كرم أبو سالم"، ردا على اندلاع أو خروج مظاهرات "مسيرة العودة".

وقُتل 7 من الفلسطينيين وأصيب المئات، يوم أمس الجمعة، منهم إصابات خطيرة، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين. وقد شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في "مسيرة العودة" على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، استجابة لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي أكدت على استمرارية المسيرة بأدواتها السلمية، حتى تحقيق أهدافها.

يشار إلى أن "مسيرات العودة" انطلقت شرارتها، في 30 مارس/آذار الماضي، وقتل خلالها أكثر 200 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.