بابا الفاتيكان يجتمع مع رئيس تشيلي وسط أزمة انتهاكات جنسية

التقى رئيس تشيلي سيباستيان بنييرا مع البابا فرنسيس في روما اليوم السبت (13 اكتوبر تشرين الأول) وسط أزمة هزت الكنيسة الكاثوليكية في تشيلي بسبب ما تردد عن وقوع انتهاكات جنسية والتستر عليها.

وجاء الاجتماع قبل ساعات من عزل البابا أسقفين في تشيلي في إطار الأزمة التي يتسع نطاقها في البلاد. وفقا لـ "رويترز".

© AP Photo / Natacha Pisarenko البابا فرانسيس: الانتهاكات الجنسية مصدر خزي للكنيسة

وذكر بيان من الفاتيكان صدر باللغة الإسبانية أن قرار البابا نهائي وغير قابل للطعن. واستند القرار إلى بند من قانون الكنيسة يتعلق بجريمة الانتهاك الجنسي بحق قصر.

والعزل يعني الطرد من الرتب الكنسية وهو أقسى عقوبة يمكن للكنيسة توقيعها على رجال الدين ونادرا ما توقع على أساقفة.

وعزل البابا الشهر الماضي قسا اتهم بارتكاب انتهاكات جنسية بحق صبية على مدى عدة سنوات.

وتشهد تشيلي واحدة من أسوأ أزمات الانتهاكات الجنسية التي تواجهها الكنيسة الكاثوليكية وهي فضيحة دفعت 34 أسقفا في البلاد لتقديم استقالاتهم من مناصبهم للبابا في مايو أيار والذي قبل استقالة سبعة منهم حتى الآن.

ولم يكن الأسقفان المعزولان اليوم من بين من قدموا استقالاتهم لأنهما لم يكونا يديران أي كنيسة أو إبراشية في البلاد.