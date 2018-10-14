عقب قصف للقوات الأوكرانية... لوهانسك تتهم المجتمع الدولي بـ"التقاعس"

اتهم القائم بأعمال رئيس جمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد ليونيد باسشنيك، المجتمع الدولي بالتقاعس عقب مقتل امرأتين بقصف للقوات الأوكرانية، استهدف المنطقة السكنية، مارييفكا.

© REUTERS / Gleb Garanich لوهانسك تتهم القوات الأوكرانية بقصف أراضيها 4 مرات خلال يوم

لوهانسك — سبوتنيك . وقال باسشنيك في بيان حصلت وكالة" نوفوستي" على نسخة منه اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول: "هذا انتهاك خسيس آخر لاتفاق الـ"هدنة المدرسية "المعلنة، يحدث القتل على مرئ المجتمع الدولي، فضلا عن التقاعس التام من جانبهم".

وأعرب القائم بأعمال الجمهورية عن تعازيه لأسر وأصدقاء الضحايا، بينما ليونيد باشنيك على أن "مقتل امرأتين بأمر من سلطات كييف يعد مأساة مثل مأساة مقتل أي مواطن في دونباس بأمر من كييف".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الشعبية بجمهورية لوهانسك الشعبية المعلنة من طرف واحد عن مقتل امرأتان بقرية مارييفكا، عقب قصف نفذته القوات الأوكرانية.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريلم / نيسان من عام 2014 عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، اللتين أعلنتا استقلالهما من طرف واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام.

ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، التي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.