بوتين: الزراعة محرك أساسي لنمو الاقتصاد الروسي

وأضاف: "في غضون خمس سنوات كان نمو الإنتاج الزراعي 20 في المئة، مشيرا إلى أن مجمع الصناعات الزراعية، تحول إلى مجمع صناعي لإنتاج التكنولوجيا الفائقة، وأصبح واحدا من القوى المحركة لحركة الاقتصاد الروسي بأكمله، حيث خلال العام الماضي وحده، تم حصاد محصول قياسي من الحبوب يبلغ 135 مليون طن".
وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن الحكومة ستفعل دائما كل ما بوسعها لكي تصبح الحياة في الريف أكثر ثراء وأكثر إثارة للاهتمام، مضيفا: "حتى يتمكن الشخص من تحقيق خططه ونواياه وأفضل صفاته ومواهبه في وطنه الأم".
وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى انه سيفعل كل ما بوسعه لتطوير الطب والطرق والتعليم، وقال بهذا الصدد "بطبيعة الحال هنا، لا يزال هناك الكثير جدا مما يتعين القيام به، ولكن جنبا إلى جنب، بالتأكيد سنمضي قدما وسنسير فقط إلى الأمام، وأنا على ثقة بفضل مواهبكم سننجح في ذلك".
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