بوتين: الزراعة محرك أساسي لنمو الاقتصاد الروسي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمال مجمع الصناعات الزراعية بعيدهم المهني، مشيرا إلى أن مجمع الصناعات الزراعية أصبح أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الروسي بأسره.

© Sputnik . Ramil Sitdikov وكالة فيتش: الاقتصاد الروسي تعامل بشكل جيد مع العقوبات الأمريكية الجديدة

موسكو — سبوتنيك . وقال بوتين في بيان نشر على موقع الكرملين اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول: " في السنوات الأخيرة، تظهر الصناعة الزراعية معدل نمو غير عادي، منذ وقت ليس ببعيد، بدا أنه من المستحيل أن يحدث هذا في روسيا".

وأضاف: "في غضون خمس سنوات كان نمو الإنتاج الزراعي 20 في المئة، مشيرا إلى أن مجمع الصناعات الزراعية، تحول إلى مجمع صناعي لإنتاج التكنولوجيا الفائقة، وأصبح واحدا من القوى المحركة لحركة الاقتصاد الروسي بأكمله، حيث خلال العام الماضي وحده، تم حصاد محصول قياسي من الحبوب يبلغ 135 مليون طن".

وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى أن الحكومة ستفعل دائما كل ما بوسعها لكي تصبح الحياة في الريف أكثر ثراء وأكثر إثارة للاهتمام، مضيفا: "حتى يتمكن الشخص من تحقيق خططه ونواياه وأفضل صفاته ومواهبه في وطنه الأم".

وأشار الرئيس الروسي أيضا إلى انه سيفعل كل ما بوسعه لتطوير الطب والطرق والتعليم، وقال بهذا الصدد "بطبيعة الحال هنا، لا يزال هناك الكثير جدا مما يتعين القيام به، ولكن جنبا إلى جنب، بالتأكيد سنمضي قدما وسنسير فقط إلى الأمام، وأنا على ثقة بفضل مواهبكم سننجح في ذلك".