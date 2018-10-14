"صلى من أجل ترامب"... شاهد القس الأمريكي في أول لقاء له مع ترامب بعد مغادرة تركيا (فيديو)

صلى القس الأمريكي أندرو برانسون من أجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض حيث التقيا عقب وصوله إلى واشنطن مع زوجته أمس السبت.

وقدم ترامب الشكر لتركيا على إطلاق سراح القس الأمريكي بعد عامين من الاحتجاز وقال إن الخطوة ستساعد في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين، بحسب رويترز.

لكن ترامب نفى عقد صفقة مع أنقرة للإفراج عن برانسون، وقال ترامب في تغريدة على تويتر صباح أمس السبت:

لا أبرم صفقات من أجل رهائن. لكن على الرغم من ذلك هناك تقدير كبير نيابة عن الولايات المتحدة لهذه الخطوة التي ستؤدي إلى علاقات جيدة وربما عظيمة بين الولايات المتحدة وتركيا.

كانت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير قضت بإطلاق سراح القس، بعد الأخذ في الحسبان الفترة التي قضاها في السجن، كما أمرت المحكمة برفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عنه.

وفي أواخر شهر يوليو/تموز الماضي، فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا، الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على برانسون، بسبب وضعه الصحي.

يذكر أنه تم توقيف برانسون في الـ 9 ديسمبر/أيلول 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لمصلحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما.