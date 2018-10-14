روحاني: أمريكا تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد 14 أكتوبر/تشرين الأول، إن أمريكا تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إيران.

وجاءت تصريحات روحاني في كلمة بثها التلفزيون الإيراني الرسمي بمناسبة بدء العام الأكاديمي الجديد في جامعة طهران، ونقلتها وكالة "رويترز".

© REUTERS / BRENDAN MCDERMID روحاني: ضغط ترامب على إيران يهدف لتحقيق مكاسب سياسية داخلية

وأشار روحاني في خطابه إلى أن الولايات المتحدة تستخدم الحرب النفسية والاقتصادية ضد إيران.

وتابع قائلا:

الولايات المتحدة تستخدم الحرب النفسية والاقتصادية وتشكك في شرعية الجمهورية الإسلامية لإحداث تغيير في نظام الحكم في إيران.

ومضى بقوله "تقليل شرعية النظام هو هدفها (الولايات المتحدة) النهائي. عندما يقولون التخلص من، أو تغيير النظام على حد قولهم، كيف يحدث تغيير النظام؟ عن طريق الحد من الشرعية وبغير ذلك لا يتغير النظام".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق، الذي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

وبدأت، في أغسطس/ آب الماضي، المرحلة الأولى من العقوبات، وتنص على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.