ميلانيا ترامب توجه رسالة للسيسي وزوجته

علقت زوجة الرئيس الأمريكي، ميلانيا ترامب، على زيارتها الأولى للعاصمة المصرية القاهرة، ضمن جولتها الدولية الأولى، والتي تضمنت زيارة 4 دول أفريقية.

وشاركت ميلانيا ترامب عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صور لها من زيارتها لأهرامات الجيزة، ولقائها مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي وقرينته.

ووصفت ميلانيا ترامب زيارتها لأبي الهول والهرم الأكبر، بأنها "تجربة لا تصدق".

ووجهت ترامب رسالة شكر قصيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته: "أشكركم، الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار عامر على الترحيب بي بهذه الضيافة الحارة".

An unbelievable experience visiting the Great Pyramid and Sphinx in #Egypt last week. Thank you President Abdel Fattah Al Sisi & First Lady Entissar Amer for welcoming me with such warm hospitality. #FLOTUSinAfrica2018 pic.twitter.com/S0MfdSJv2j — Melania Trump (@FLOTUS) October 12, 2018

​وكانت ميلانيا ترامب قد بدأت جولة أفريقية قبل نحو أسبوع، شملت 3 دول هي كينيا، ومالاوي، وغانا، وتعد مصرالدولة الرابعة والأخيرة في أفريقيا.

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ميلانيا ترامب تكشف المقصود بالرسالة "المثيرة للجدل" المكتوبة على سترتها

وفي غانا زارت قرينة ترامب مستشفى للأطفال حديثي الولادة ، بينما زارت عددا من المدارس الابتدائية في مالاوي.

ولم يزر الرئيس ترامب أفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.

وأوضحت ميلانيا في مؤتمر صحفي، إنها تزور غانا وملاوي وكينيا ومصر، في أول رحلة دولية كبيرة لها، من أجل الترويج لرعاية الطفولة والتعليم.