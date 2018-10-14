القضاء الإيراني: أحكام بحق متهمين بالفساد الاقتصادي نهاية الأسبوع

وبحسب وكالة مهر الإيرانية، أشار رئيس النيابة العامة بإيران غلامحسين إسماعيلي، إلى أنه صدرت أحكام بحق بعض المتهمين في هذه القضية، كما أنه سيتم إصدار أحكام بحق عدد آخر من المتهمين في نهاية الأسبوع الحالي.
ورد إسماعيلي على سؤال حول إلى ما وصلت إليه قضية جواسيس البيئة، قائلا وفقا لما أعلنته المحكمة ملف هذه القضية جاهز وتم تحويله إلى المحمكة.
وكان رد الزعيم الإيراني، علي خامنئي، على طلب رئيس السلطة القضائية، منتصف أغسطس/آب الماضي، حول ضرورة معاقبة المفسدين الاقتصاديين بشكل سريع وعادل.
وأشار رئيس السلطة القضائية، آية الله صادق آملي لاريجاني، في رسالة وجهها إلى قائد الثورة الإسلامية خامنئي، إلى "الحرب الاقتصادية التي يشنها الأعداء ضد الشعب الايراني، وارتكاب جرائم من قبل المخلين والمفسدين الاقتصاديين في هذه الظروف، وذلك تماشيا مع أهداف الأعداء". بحسب ما نقلته وكالة "فارس" للأنباء.
وطلب رئيس السلطة القضائية موافقة القائد على اتخاذ إجراءات خاصة للتصدي بحزم وسرعة في إطار قانون معاقبة المخلين بالنظام الاقتصادي للبلاد وقانون العقوبات الإسلامية.
واقترح آية الله صادق آملي لاريجاني في هذه الرسالة، منع أي تعليق أو تخفيف للعقوبات بحق المخلين والمفسدين الاقتصاديين.
ووافق قائد الثورة الإسلامية الخامنئي على طلب رئيس السلطة القضائية، مؤكدا ضرورة معاقبةالمفسدين الاقتصاديين بشكل سريع وعادل، وأن یتم توخي الدقة المطلوبة في إصدار الأحكام.
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