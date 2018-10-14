الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لعدم استخدام القوة إلا في الضرورة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، إسرائيل إلى ضبط استخدامها للقوة في مواجهتها للاحتجاجات الفلسطينية في قطاع غزة، كما دعا حركة "حماس" لعدم استغلال تلك الاحتجاجات، وذلك مع تصاعد المواجهات الأسبوعية على الشريط الحدودي بين القطاع وإسرائيل وسقوط قتلى وجرحى بين الفلسطينيين.

القاهرة — سبوتنيك. وقال بيان للمفوضية الأوروبية، "ننتظر من إسرائيل أن تحترم مبدأ الضرورة والتناسب في استخدامها للقوة، كما ننتظر من حماس والجماعات المتطرفة الأخرى في غزة ألا تستغل الاحتجاجات لأغراض أخرى، وأن تضمن بشكل صارم أن تبقى الاحتجاجات سلمية".

© East News / AP/FOTOLINK ليبرمان يتوعد بوقف إدخال الوقود والغاز إلى غزة في حال استمرار الاحتجاجات

وكان قد قتل 7 من الفلسطينيين وأصيب المئات، يوم الجمعة الماضية، منهم بإصابات خطيرة، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين. وقد شارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين في "مسيرة العودة" على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، استجابة لنداء الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، التي أكدت على استمرارية المسيرة بأدواتها السلمية، حتى تحقيق أهدافها.

يشار إلى أن "مسيرات العودة" انطلقت شرارتها في 30 مارس / آذار الماضي، وقتل خلالها أكثر 200 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 22 ألف آخرين.