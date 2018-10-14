بيان مشترك: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب بالكشف عن ملابسات اختفاء جمال خاشقجي

طالب بيان مشترك لبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، بضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وطالب البيان، الذي صدر اليوم الأحد 14 أكتوبر / تشرين الأول، بإجراء تحقيق موثوق به للوقوف على حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عنه، بحسب وكالة "رويترز".

© AFP 2018 / Mandel Ngan / AFP الخارجية الأمريكية تعلق على اختفاء جمال خاشقجي

وقال البيان إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تشجع الجهود السعودية التركية المشتركة في هذا الصدد وتتوقع تقديم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، في البيان المشترك: "هناك حاجة لإجراء تحقيق موثوق به لمعرفة حقيقة ما حدث وتحديد المسؤولين عن اختفاء جمال خاشقجي وضمان محاسبتهم".

وأضاف الوزراء الثلاثة: "نشجع الجهود السعودية التركية المشتركة ونتوقع أن تقدم الحكومة السعودية ردا كاملا ومفصلا، وقد نقلنا هذه الرسالة بشكل مباشر إلى السلطات السعودية".

يأتي ذلك بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة في الثاني من أكتوبر / تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.