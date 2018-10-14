الصور الرسمية لزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث

طرحت قلعة وندسور، أول صور رسمية من زفاف الأميرة يوجيني، حفيدة ملكة بريطانيا، الملك إليزابيث الثانية.

وكشفت الصور الرسمية من زفاف الأميرة يوجيني عن ثوبه المثير للإعجاب، وهو ثوب ملكي باللون الخوخي، من تصميم زاك بوزن، الذي قال إنه مستوحى من جمال قلعة وندسور والريف المحيط بها.

Finally, Princess Eugenie and Jack Brooksbank are pictured at Royal Lodge, Windsor, ahead of a private dinner. #RoyalWedding pic.twitter.com/4mrpIiPrU4 — The Royal Family (@RoyalFamily) October 13, 2018

كما تظهر الصور العروس وهو تقبل زوجها الجديد جاك بروكسبانك، كما تظهر في صور أخرى مع الملكة والملكة المالكة، وتبتسم مع الصبية ووصيفات الشرف.

In this third picture the couple are pictured in the Scottish State Coach, upon its return to Windsor Castle following the Carriage Procession. #RoyalWedding pic.twitter.com/FLW35gRBq2 — The Royal Family (@RoyalFamily) October 13, 2018

وكان من بين الصور الرسمية كذلك، صورا عائلية، التي التقطت في غرفة الرسم البيضاء في قلعة وندسور، والتي تظهر فيها والدة يوجيني سارة فيرغسون إلى جانب الأمير فيليب، الذي يقال إنه نبذها من العائلة المالكة خلال تسعينيات القرن الماضي.

Here the couple are pictured with their Bridesmaids and Page Boys.

Front row (left to right): Miss Mia Tindall; Miss Savannah Phillips; Miss Maud Windsor.

Back row: Prince George; Princess Charlotte; Miss Theodora Williams; Miss Isla Phillips; Master Louis De Givenchy. pic.twitter.com/8rW5TZAe6L — The Royal Family (@RoyalFamily) October 13, 2018

Princess Eugenie of York and Jack Brooksbank are delighted to release four official photographs from their Wedding day. The images were taken by photographer Alex Bramall at Windsor Castle and later in the day at Royal Lodge.#RoyalWedding https://t.co/Ls86G6PYds pic.twitter.com/dncMFdViQs — The Royal Family (@RoyalFamily) October 13, 2018

​واحتفلت بريطانيا، الجمعة، بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث، في ثاني حفل زفاف ملكي في قلعة وندسور هذا العام، بعد زفاف ابن عمها الأمير هاري.

وزفت الأميرة يوجيني، 28 عاما، الابنة الصغرى للأمير آندرو، ثالث أبناء الملكة، إلى جاك بروكسبانك البالغ من العمر 32 عاما، بحسب "رويترز".

وشهدت نفس القلعة مراسم زواج هاري وميجان في مايو/ أيار، وسيتضمن حفل زفاف يوجيني، وترتيبها التاسعة في ولاية العرش، الكثير من ملامح حفل زواج ابن عمها.