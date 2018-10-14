ترامب يخطئ في تهنئته للأميرة يوجيني بزفافها ويذكرها بـ "فترة مريرة"

وهنأ ترامب الأميرة يوجيني، اليوم الأحد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بزفافها، والذي أشار في تغريدته إلى أنه أقيم أمس السبت، بينما احتفلت به وسط جموع الشعب البريطاني، الجمعة.
وغرد دونالد ترامب عن زفاف الأميرة يوجيني: "لقد كانت الأميرة يوجيني عروس جميلة بالأمس، لقد مرت بالعديد من الصعاب في حياتها، ولكن خرجت منها كفائزة".
Princess Eugenie of York was a truly beautiful bride yesterday. She has been through so much, and has come out a total winner!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2018
واحتفلت بريطانيا، الجمعة، بزفاف الأميرة يوجيني حفيدة الملكة إليزابيث، في ثاني حفل زفاف ملكي في قلعة وندسور هذا العام، بعد زفاف ابن عمها الأمير هاري.
وزفت الأميرة يوجيني، 28 عاما، الابنة الصغرى للأمير آندرو، ثالث أبناء الملكة، إلى جاك بروكسبانك البالغ من العمر 32 عاما، بحسب "رويترز".
وشهدت نفس القلعة مراسم زواج هاري وميجان في مايو/ أيار، وسيتضمن حفل زفاف يوجيني، وترتيبها التاسعة في ولاية العرش، الكثير من ملامح حفل زواج ابن عمها.
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