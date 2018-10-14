قتلى إثر سقوط طائرة وسط حشد في ألمانيا

قالت الشرطة إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة من نوع سيسنا وسط حشد بولاية هيسه بغرب ألمانيا، اليوم الأحد.

وأضافت الشرطة أن عددا آخر من الأشخاص أصيب في الحادث الذي وقع نحو الساعة 3.45 بعد ظهر اليوم (1345 بتوقيت جرينتش) قرب مدينة فولدا. بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قائد الطائرة فقد السيطرة عليها أثناء محاولته الهبوط في فاسركوبه.

وقال موقع (أوستهيسن) الإخباري إن خطأ وقع على ما يبدو أثناء الهبوط إذ أن قائد الطائرة حاول الارتفاع بها مرة أخرى لكنه لم ينجح في ذلك ثم اصطدم بحاجز كان يقف وراءه حشد من الناس.

وقالت صحيفة "بيلد" إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم متأثرين بجروحهم.