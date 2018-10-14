إسرائيل تعيد طائرات "إف – 35" إلى العمل بعد الانتهاء من فحصها

القدس — سبوتنيك. جاء ذلك عقب تحطم مقاتلة من نفس الطراز الشهر الماضي قرب محطة "بوفورت" الجوية لمشاة البحرية الأمريكية في ولاية كارولاينا الجنوبية.
وكان قائد سلاح الجو الإسرائيلي نوركين قد قرر الخميس الماضي اتخاذ الحيطة وفحص جميع مقاتلات "إف 35" الإسرائيلية رغم كون المقاتلات في إسرائيل من نوع أخر، وعلى الرغم من عدم اكتشاف أي خلل في الطائرات نفسها.
ويعمل في سلاح الجو الإسرائيلي حاليا خمس مقاتلات من طراز "إف-35" وتطلق عليها إسرائيل اسم "أدير" وتخدم في قاعدة "نفيطيم" في صحراء النقب جنوبي إسرائيل.
وحتى نهاية العام 2021 من المقرر أن يستلم سلاح الجو الإسرائيلي 33 مقاتلة من طراز إف-35، بما في ذلك مقاتلة تجريبية، والتي سوف تجري وزارة الدفاع والجيش تجارب عليها لتطوير نظم متطورة مختلفة.
ويعتبر سلاح الجو الإسرائيلي أول سلاح جو خارج الولايات المتحدة يقوم بتفعيل هذه المقاتلات بشكل عملياتي.
وينضم هذا النوع من المقاتلات الحربية إلى أسطول سلاح الجو الإسرائيلي ضمن صفقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، يتم بموجبها تزويد إسرائيل بـ 33 مقاتلة حربية بقيمة 110 مليون دولار أمريكية للمقاتلة الواحدة، وبحلول عام 2021، ستكون إسرائيل قد تسلمت جميع الطائرات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)