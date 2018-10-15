بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في قضايا الهجرة والأمن السيبراني والإرهاب

لندن — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية، سيذكّر وزير الخارجية البريطاني الزملاء في الاتحاد الأوروبي، بأن التهديدات العالمية المتنامية مثل الهجرة والهجمات السيبرانية يمكن حلها فقط إذا استمر التعاون الوثيق. وسيشير أيضا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل والصفقة حول " بريكسيت" هو في مصلحة جميع الأطراف المعنية.
ومن المتوقع، أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بمشاركة هانت، في مفاوضات اليوم الاثنين، بإقرار آلية إطارية جديدة لاعتماد عقوبات ردا على استخدام وتوزيع الأسلحة الكيميائية، ومناقشة عواقب الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك سيجرون محادثات مع ممثلي "الشراكة الشرقية".
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