بريطانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التعاون في قضايا الهجرة والأمن السيبراني والإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، أن المملكة المتحدة تدعو مجددا الاتحاد الأوروبي للتعاون في حل مسائل الهجرة والأمن السيبراني والإرهاب، سيتم تقديم بيان بهذا الخصوص من قبل وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في لوكسمبورغ.

لندن — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية، سيذكّر وزير الخارجية البريطاني الزملاء في الاتحاد الأوروبي، بأن التهديدات العالمية المتنامية مثل الهجرة والهجمات السيبرانية يمكن حلها فقط إذا استمر التعاون الوثيق. وسيشير أيضا إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسائل والصفقة حول " بريكسيت" هو في مصلحة جميع الأطراف المعنية.

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هذا وكان هانت، قد شكر، في وقت سابق، زملائه من ثمانية دول في الاتحاد الأوروبي لدعمهم وتعاونهم في اتخاذ قرار حول العقوبات ردا على استخدام وانتشار الأسلحة الكيميائية.

ومن المتوقع، أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بمشاركة هانت، في مفاوضات اليوم الاثنين، بإقرار آلية إطارية جديدة لاعتماد عقوبات ردا على استخدام وتوزيع الأسلحة الكيميائية، ومناقشة عواقب الهجمات السيبرانية المنسوبة إلى روسيا على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك سيجرون محادثات مع ممثلي "الشراكة الشرقية".